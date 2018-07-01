Доступ к Интернету получили медпункты отдаленных сел Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), являющееся национальным оператором спутниковой связи Казахстана, совместно с АО «Казактелеком» предоставили отдаленным медицинским пунктам Туркестанской области широкополосный доступ к сети Интернет в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта работа по цифровизации населенных пунктов в рамках отраслевых программ Министерства здравоохранения РК ведется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» с целью улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе», - пояснили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.





По информации президента АО «РЦКС» Виктора Лефтера, каналы связи организованы через спутник связи «KazSat-3» и обеспечивают непрерывный доступ к информационным системам Министерства здравоохранения РК и их бесперебойную работу.

Спутниковые абонентские терминалы, монтаж и настройка которых была произведена высококвалифицированными специалистами АО «Казахтелеком», установлены в трех населенных пунктах Сарыагашского, Сузакского и Байдибекского районов Туркестанской области.

Как рассказал МИА «Казинформ» представитель управления здравоохранения Туркестанской области Ермек Тажимурат, благодаря организованному спутниковому каналу связи, медицинские пункты в отдаленных поселках получили возможность создания электронных паспортов здоровья.

«Теперь местным жителям при посещении медицинского пункта не надо иметь при себе бумажные амбулаторные карты со всеми анализами, историей болезни, назначениями врачей. Вместе с тем, участковый врач может направить пациента напрямую в районные, городские, областные медучреждения на консультацию либо лечение, так как в онлайн режиме доступен график работы врачей во всем регионе. Все это позволяет повысить эффективность работы медицинских учреждений за счет перехода к ведению безбумажной документации», - отметил Е. Тажимурат.



