Достроить новый микрорайон Сарыарка Павлодара планируется в 2020 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Амбициозную задачу по возведению новых жилых массивов в Павлодаре ставит акимат области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задачи следующего года - в микрорайоне Алюминстрой, как мы его все привыкли называть (Сарыарка), 18 домов мы уже имеем. Сейчас до Нового года ещё два сдадим - 20 домов, и там будет 45 домов в целом в Алюминстрое, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, отвечая на вопросы журналистов в региональной службе коммуникаций. - Наша задача на следующий год - построить десять домов, и в 2020 году завершить и выйти из Алюминстроя (из микрорайона Сарыарка). Задача очень амбициозная, потому что мы параллельно будем строить ещё в микрорайоне Достык».



Акимат уже провёл в павлодарский микрорайон Достык воду, тепло и электроэнергию. Как только завершатся уже начатые конкурсы на строительство домов, начнётся возведение новых жилых многоэтажек, рассказал Булат Бакауов.



«В этом году я поставил задачу 300 тысяч квадратных метров жилья ввести по области. Мы на сегодняшний день до конца года введём 270 тысяч, - дополнил аким Павлодарской области. - 300 «квадратов» мы не введём, но здесь вопрос - в трёх домах, которые строит компания ERG. Они не успевают сдать эти объекты: смена подрядчика и так далее, - поэтому эти дома у нас остаются».