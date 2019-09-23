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вчера 15:48
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вчера 13:49
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Достроить детскую больницу в Караганде потребовал Женис Касымбек
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Обновить автопарк, убрать мусор, достроить детскую больницу. Аким Карагандинской области Женис Касымбек приступил к работе. Новый глава региона буквально проехался по всем «болевым» точкам областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Например, аким области потребовал достроить детскую больницу. Напомним, она стала долгостроем из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Женису Касымбеку доложили, что судебные тяжбы закончились, и в скором времени объявят конкурс на выбор нового подрядчика.
Аким области поручил уложиться в выделенную сумму, чтобы уже в следующем году карагандинцы получили новую больницу.
Женис Касымбек не оставил без внимания и ситуацию по уборке мусора в городе. Его интересовало, сколько полигонов вокруг Караганды, и почему поступает много жалоб от карагандинцев.
По мнению акима города Нурлана Аубакирова, виной всему низкий тариф, а соответственно, нехватка техники и кадров.
«Нужно разобраться в ситуации. По этому вопросу проведём отдельную встречу. Необходимо проанализировать, где есть возможности экономии. Услугодатели должны обновлять технику и платить нормальную зарплату своим рабочим. Если завтра некому будет убирать мусор, возникнет большая напряжённость», - сказал Женис Касымбек.
Акиму области представили Генеральный план развития города. Его интересовали все аспекты: от перспектив жилищного строительства до решения вопросов с газификацией и качественным обеспечением теплоснабжения и другими коммунальными услугами.
«Сколько процентов жилья в городе не имеют центрального водоотведения? Какая ситуация по комплексам очистных сооружений?» - поинтересовался Женис Касымбек.
Ответ, что в областном городе часть домов не имеет центрального водоснабжения, а КОСы находятся только в проекте, его не устроил.
«Получается, что канализационные отходы сбрасываются на фильтрационные поля. В ХХI веке это сложно, - отметил глава региона. - В декабре Правительство будет подписывать кредитное соглашение на 53 КОСа. Надо торопиться, потому что первый транш уже пойдёт в феврале-апреле следующего года. Если не успеем, упустим возможности, проблема уйдёт на 2021 год».
Кроме того, ему доложили о ситуации со строительством третьего тепловывода. Эта проблема требует скорейшего решения, потому что недостаток мощностей сдерживает строительство жилья.
Главе региона также рассказали о будущей жилищной застройке Юго-Западного и Северо-Восточного районов, показав фрагменты детальной планировки. В перспективе это позволит соединить Юго-Восток с Майкудуком.
Ещё один вопрос, которому Женис Касымбек уделил первостепенное внимание, - это строительство и реконструкция объездных дорог вокруг Караганды. Он заслушал отчёты всех подрядчиков по крупным проектам и поручил не отставать от графиков работ.
Аким области также ознакомился с деятельностью местных товаропроизводителей. Он посетил фабрику «Акнар» и завод по производству полипропиленовых и полиэтиленовых труб и фитингов ТОО «Жакко».
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