Достроить детскую больницу в Караганде потребовал Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Обновить автопарк, убрать мусор, достроить детскую больницу. Аким Карагандинской области Женис Касымбек приступил к работе. Новый глава региона буквально проехался по всем «болевым» точкам областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Например, аким области потребовал достроить детскую больницу. Напомним, она стала долгостроем из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Женису Касымбеку доложили, что судебные тяжбы закончились, и в скором времени объявят конкурс на выбор нового подрядчика.

Аким области поручил уложиться в выделенную сумму, чтобы уже в следующем году карагандинцы получили новую больницу.

Женис Касымбек не оставил без внимания и ситуацию по уборке мусора в городе. Его интересовало, сколько полигонов вокруг Караганды, и почему поступает много жалоб от карагандинцев.

По мнению акима города Нурлана Аубакирова, виной всему низкий тариф, а соответственно, нехватка техники и кадров.

«Нужно разобраться в ситуации. По этому вопросу проведём отдельную встречу. Необходимо проанализировать, где есть возможности экономии. Услугодатели должны обновлять технику и платить нормальную зарплату своим рабочим. Если завтра некому будет убирать мусор, возникнет большая напряжённость», - сказал Женис Касымбек.

Акиму области представили Генеральный план развития города. Его интересовали все аспекты: от перспектив жилищного строительства до решения вопросов с газификацией и качественным обеспечением теплоснабжения и другими коммунальными услугами.

«Сколько процентов жилья в городе не имеют центрального водоотведения? Какая ситуация по комплексам очистных сооружений?» - поинтересовался Женис Касымбек.

Ответ, что в областном городе часть домов не имеет центрального водоснабжения, а КОСы находятся только в проекте, его не устроил.

«Получается, что канализационные отходы сбрасываются на фильтрационные поля. В ХХI веке это сложно, - отметил глава региона. - В декабре Правительство будет подписывать кредитное соглашение на 53 КОСа. Надо торопиться, потому что первый транш уже пойдёт в феврале-апреле следующего года. Если не успеем, упустим возможности, проблема уйдёт на 2021 год».

Кроме того, ему доложили о ситуации со строительством третьего тепловывода. Эта проблема требует скорейшего решения, потому что недостаток мощностей сдерживает строительство жилья.

Главе региона также рассказали о будущей жилищной застройке Юго-Западного и Северо-Восточного районов, показав фрагменты детальной планировки. В перспективе это позволит соединить Юго-Восток с Майкудуком.

Ещё один вопрос, которому Женис Касымбек уделил первостепенное внимание, - это строительство и реконструкция объездных дорог вокруг Караганды. Он заслушал отчёты всех подрядчиков по крупным проектам и поручил не отставать от графиков работ.

Аким области также ознакомился с деятельностью местных товаропроизводителей. Он посетил фабрику «Акнар» и завод по производству полипропиленовых и полиэтиленовых труб и фитингов ТОО «Жакко».