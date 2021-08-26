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Достижения страны за годы Независимости обсудили в Туркестане

26 Августа 2021 16:56
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Достижения страны за годы Независимости обсудили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялся круглый стол, на котором были обсуждены достижения страны и региона за годы независимости, а также этапы развития во всех направлениях. Об этом передает МИА «Казинформ».

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В мероприятии на тему «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Туркестанской области» приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, а также историки, ученые, политологи и общественные деятели региона.

«Этот год является одним из самых значимых событий для нашей страны – 30-летний юбилей Независимости РК. Сегодня мы живем спокойно в независимом государстве. Наш самый большой долг – отдать дань уважения и чести нашим предкам, которые подарили потомкам мирные годы. Елбасы Нурсултан Назарбаев занимает особое место в истории независимости Казахстана. В результате дальновидной государственной политики мы стали свободной страной с четкими границами и равными в отношениях с другими странами. Указом Первого Президента Туркестанская область была реорганизована, а городу был присвоен статус областного центра. Несмотря на то, что с момента выхода данного указа прошло более трех лет, священный Туркестан уже преобразился на глазах и успешно процветает. Первые построенные здания, придающие облик городу, уже введены в эксплуатацию и начали свою работу. Перед нами стоит много еще задач, необходимо оправдать данное нам доверие, воплощая все цели в жизнь на благо страны», - сказал Сакен Калкаманов.

Доктор исторических наук, профессор Хазретали Турсын отметил, что за эти годы в регионе активно развивается предпринимательская сфера, возросла забота о молодежи и особую роль Елбасы в возрождении Туркестана . Кроме того, с докладами по основной теме встречи выступили председатель общественного объединения медиаторов «Бійтімгер» Бакытжан Бейсембаев, директор научно-практического центра «Рухани жаңғыру» МКТУ им. К. Ясауи Адильдау Толысбаева, член узбекского этно-культурного объединения при Туркестанской областной Ассамблее, главный редактор газеты «Жанубий Козогистан» Алишер Сатвалдиев, кандидат исторических наук, доцент Забираш Адилбекова. Участники высказали свои мнения и предложения по инвестиционному росту и заслугам Елбасы в развитии Туркестанской области.


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#Туркестанская область   #30 лет Независимости  
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