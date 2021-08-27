Достижения страны за годы Независимости обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел круглый стол на тему «Тәуелсіз Қазақстан: жасампаздыққа толы жылдар. Солтүстік Қазақстан облысының басты жетістіктері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники круглого стола - представители государственных органов, АНК СКО, молодежи, гражданского сектора, участники проекта «100 новых лиц» - говорили о достижениях Казахстана за 30 лет независимости.

Обсудили исторические вехи становления Казахстана, развитие системы образования за годы независимости, деятельность по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия в регионе, регионального Гражданского Альянса по поддержке неправительственного сектора, реализацию молодежных инициатив и государственной молодежной политики, модернизацию общественного сознания в контексте программы «Рухани жаңғыру».

«День Независимости Республики Казахстан – ключевая юбилейная дата текущего года, имеющая общенациональное значение и важное идеологическое содержание. В регионе ведется планомерная работа по подготовке к предстоящему празднованию. С начала года по области реализовано 3786 мероприятий. Их лейтмотивом стало продвижение особой уникальности казахстанского пути становления, развития и успеха», - отметил модератор, руководитель управления внутренней политики Кемел Оспанов.

Доктор исторических наук, профессор Акмарал Ибраева подчеркнула, что первым документом, давшим начало государственности страны, является декларация о суверенитете Казахской ССР.

«В советское время граница обозначалась административно-территориальным делением, а после обретения независимости была нужна государственная граница. Этот вопрос в результате напряженных переговоров удалось согласовать в 1994 году, и было подписано соглашение о казахстанско-китайской границе, а 1 сентября 1999 года была создана правительственная комиссия Республики Казахстан по делимитации государственной границы с Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Российской Федерацией. Это был очень важный момент для суверенного Казахстана», - сказала А.Ибраева.

О развитии института медиации в Казахстане, верховенстве права и деятельности по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия в регионе рассказала председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq», профессиональный медиатор Гульбахша Мусабаева.

Круглый стол завершился обменом экспертных мнений. В целом, все присутствующие отметили, что за короткий период независимости республика превратилась в современное, конкурентоспособное государство, успешно осуществляющее масштабные реформы в различных сферах.



