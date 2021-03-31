Достигшего 4 лет ребенка-сироту нельзя переводить в спецучреждения – депутат маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Достигшего 4 лет ребенка-сироту нельзя переводить в специальные учреждения. Об этом на очередной сессии маслихата города Нур-Султан заявила депутат Лязат Разбекова-Тулеуханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть еще один фактор, влияющий на формирование детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Например, брошенного ребенка из роддома привозят в специальный детский дом. С пеленок за младенцем ухаживает воспитатель. Младенец привыкает к ней, принимает за маму. Так специальный детский дом становится семьей этого ребенка. А что мы делаем? Как только ему исполняется 4 годика, отправляем в детский дом или в специальные учреждения. Как специалист хочу отметить, жизнь ребенка от 1 до 6 лет сильно влияет на его дальнейшее формирование и становление», - отметила депутат маслихата города Нур-Султан.

По ее словам, неправильно с 4 лет отправлять ребенка в другую, непривычную для него среду.

«Во-первых, мы наносим психологический вред ребенку. Во-вторых, в специальных детских домах в большинстве случаев проживают дети из одной семьи. Одному может быть 4 года, а второму 5 лет. Получается, что мы разлучаем брата и сестру или старшего брата от младшего. В специальных детских домах ребенок-инвалид растет вместе со здоровым ребенком. Так он постепенно развивает свои способности, навыки, чтобы стать такими, как его сверстники. А мы детей-инвалидов из этой благополучной, хорошей среды переводим в другую среду, где живут инвалиды. Так мы допускаем нарушение нескольких законов. Чтобы решить эту проблему, на пребывание ребенка в специальном детском доме до 6 лет просим предусмотреть выделение дополнительных 32 386 000 средств из бюджета», - сказала Лязат Разбекова-Тулеуханова.