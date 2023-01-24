Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Достаточный запас емкости для весеннего паводка сохраняют актюбинские водохранилища

24 Января 2023, 22:55
Достаточный запас емкости для весеннего паводка сохраняют актюбинские водохранилища

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ведется работа по подготовке к весеннему паводку. Вопрос обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Маргулан Аманбаев доложил, что в настоящее время три крупнейших водохранилища области имеют достаточный запас емкости для проведения весеннего паводка.

Так объем воды в Актюбинском, Саздинском и Каргалинском водохранилищах составляет от 32 % до 54 % от проектного значения. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы ГСМ, инертных материалов, в населенных пунктах проводится вывоз снега.

Аким области Ералы Тугжанов поручил акиматам города Актобе и районов области совместно с департаментом по ЧС проводить регулярный мониторинг, продолжить подготовку мостов, арычно-канальных систем, русел рек, гидротехнических сооружений и защитных дамб к пропуску повышенных объемов талых и паводковых вод.

«По каждому участку, населенному пункту, где есть угроза паводка, необходимо подготовить план мероприятий по предотвращению подтопления. Анализ нужно подготовить до 26 января. Контроль за паводковой ситуацией должен быть строжайший», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Также в ходе совещания акиматам поручено усилить работу по вывозу мусора и снега, а также санитарной очистке территорий.


Новости по теме
230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны
Формировать образцовую полицейскую культуру намерены в Костанайской области
Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
Теги:
Читайте также
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве
230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны
Тонны замерзших овощей в Туркестанской области: аким пообещал помочь фермерам
Как будет развиваться Абайская область
Провести все конкурсы в первом квартале поручил аким СКО
Водителя, сбившего подростка, задержали в Актобе
Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
3 Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО
4 Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
5 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

Лента новостей