Достаточный запас емкости для весеннего паводка сохраняют актюбинские водохранилища

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ведется работа по подготовке к весеннему паводку. Вопрос обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Маргулан Аманбаев доложил, что в настоящее время три крупнейших водохранилища области имеют достаточный запас емкости для проведения весеннего паводка.

Так объем воды в Актюбинском, Саздинском и Каргалинском водохранилищах составляет от 32 % до 54 % от проектного значения. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы ГСМ, инертных материалов, в населенных пунктах проводится вывоз снега.

Аким области Ералы Тугжанов поручил акиматам города Актобе и районов области совместно с департаментом по ЧС проводить регулярный мониторинг, продолжить подготовку мостов, арычно-канальных систем, русел рек, гидротехнических сооружений и защитных дамб к пропуску повышенных объемов талых и паводковых вод.

«По каждому участку, населенному пункту, где есть угроза паводка, необходимо подготовить план мероприятий по предотвращению подтопления. Анализ нужно подготовить до 26 января. Контроль за паводковой ситуацией должен быть строжайший», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Также в ходе совещания акиматам поручено усилить работу по вывозу мусора и снега, а также санитарной очистке территорий.