Достаточно ли яиц производят птицефабрики в Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге Службы центральных коммуникаций директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов отметил, что казахстанские птицефабрики полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Брифинг был посвящен эпизоотической ситуации в регионах страны. Напомним, в Северо-Казахстанской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Падеж домашней птицы отмечается еще в нескольких областях страны.

Вполне закономерным становится вопрос: хватит ли казахстанцам птицеводческой продукции и не вызовет ли сложившаяся ситуация рост цен на нее.

По словам Е. Ахметова, мощности 35 птицеводческих комплексов, занимающихся производством яиц, позволяют полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка и экспортировать продукцию.

«Птицефабрики производят более 5 млрд штук яиц ежегодно. Это позволяет обеспечивать потребность внутреннего рынка на 106%. С начала года цена на яйца снизилась на 5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что объемы производства яиц в достаточном количестве», - сказал Е. Ахметов.

Что касается Северо-Казахстанской области, то в регионе работают пять птицефабрик. Ежегодно они производят до 650 млн штук яиц.

«Из-за падежа птиц на двух птицефабриках мощности снизились, ограничения будут, но остальные птицефабрики способны за счет собственных мощностей закрыть потребность. Область по яйцу является самообеспеченной. Они также экспортируют продукцию в другие регионы», - добавил Е. Ахметов.