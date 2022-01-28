Достаточно ли продукции в стабфонде СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В социально-предпринимательской корпорации «Солтүстік» Северо-Казахстанской области заверили, что продукции стабилизационного фонда хватит до следующего урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя правления АО СПК «Солтүстік» Гамали Жумашов сообщил, что для стабфонда закупили 1 300 тонн картофеля, 250 тонн капусты, 200 тонн моркови, 300 тонн лука, 3 500 тонн муки, 680 тонн сахара и 524 тонны растительного масла, рис, гречневую крупу и другую продукцию.

«Продукция закупается у местных товаропроизводителей. Реализация происходит через торговые точки корпорации и на шести рынках Петропавловска. Проблем с поставками нет, продукция в свободной продаже. Картофель реализуем по 115 тенге за килограмм, лук – 95 тенге, цены ниже, чем в магазинах города. Запасов достаточно на весь год, до следующего урожая. Осенью снова начнется закуп. Продукция – 900 тонн картофеля, 200 тонн капусты, 200 тонн моркови – хранится на специализированном складе», - рассказал Г. Жумашов.

Ведущий менеджер отдела складской логистики и овощехранилища Максим Ванюшин рассказал, как хранится продукция.

«Овощехранилище оснащено пятью климатическими камерами хранения. В каждой камере хранится определенный вид продукции. Для каждого создаем микроклимат, что позволяет хранить длительное время. К примеру, во второй камере хранится капуста – там 0 градусов, в третьей камере картофель – три градуса температура хранения. При соблюдении условий хранения продукция может храниться до конца мая. Еженедельно производим озонацию. Она убивает лишние запахи и микробы, устраняет газы, которые выделяют овощи», - проинформировал М. Ванюшин

Он добавил, что перед отправкой в торговые точки СПК «Солтүстік» продукцию подготавливают. С капусты убирают транспортировочные листы, перебирают картофель, морковь.

Современное овощехранилище мощностью две тысячи тонн в регионе открыли в 2018-м году.