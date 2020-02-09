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вчера 20:56
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Достаточно ли медицинских масок в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональный штаб Алматы по профилактике коронавируса посетил производство медицинских масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По поручению председателя республиканского штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Б. Сапарбаева региональным штабом Алматы совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций было посещено фармацевтическое предприятие ТОО «Dolce Farm» по производству медицинских масок.
В ходе осмотра внимание было уделено производственной мощности. В месяц на предприятии изготавливают 2,5 млн штук. Запас сырья для автоматического и ручного производства масок находится на достаточном уровне.
Вместе с тем, учитывая период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также профилактики распространения коронавирусной инфекции, предприятие перешло на круглосуточный (трехсменный) режим работы. Для дальнейшего увеличения запаса сырья для производства масок ведутся переговоры с зарубежными поставщиками.
Кроме того, была проверена схема производства и процедура дальнейшей реализации медицинских масок, а также обсуждены перспективы развития фармацевтической индустрии, в том числе выпуска изделий медицинского назначения по принципу государственно-частного партнерства.
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