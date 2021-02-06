Достаточно ли лекарств в аптеках и на складах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится еженедельный мониторинг достаточности лекарственных средств и изделий медицинского назначения в стационарах, поликлиниках и аптеках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления предпринимательства и инвестиций города.

На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более 1 млн (1 037 тыс) востребованных препаратов.

«Никаких указаний о снятии с продаж лекарственных средств не было и быть не может, так как аптеки являются независимыми субъектами бизнеса. Более того, акиматом города принимаются все необходимые меры по насыщению полок аптек социально значимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения», - сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин.

По словам руководителя, для насыщения рынка, поставка лекарственных препаратов в аптеки города также осуществляется и за счет средств Стабфонда. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий медназначения в город завезено 47,2 млн (118%), реализовано 23,4 млн, в наличии имеется 23,8 млн, в том числе неснижаемый остаток 8 млн.

Таким образом, в городе сформирован двухмесячный запас прочности.

Вместе с тем, по данным фармассоциации, в связи с введением в стране предельных цен на ряд антиковидных препаратов, продолжается переоценка лекарственных средств аптеками, что может вызвать их временное отсутствие на прилавках.

В целом, высокого спроса на лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. Ситуация стабильна.