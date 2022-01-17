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Достаточно ли лекарств в аптеках Алматы

17 Января 2022 21:43
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Достаточно ли лекарств в аптеках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин в ходе заседания штаба по восстановлению жизнеобеспечения города рассказал об обеспечении мегаполиса лекарственными препаратами и изделиями медназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из имеющихся в Алматы 975 аптек работают в штатном режиме 920 (95%). По словам Е.Оразалина, сегодня практически все они в полной мере обеспечены наиболее востребованными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

«В текущем году был продлен механизм закупа лекарственных средств посредством стабилизационного фонда. Так, основными их поставщиками для розничных сетей города являются ТОО «Инкар», ТОО «МФК Биола» и ТОО «КФК Медсервис Плюс», с которыми был заключен договор для закупа. Общий объем к поставке составляет 9,2 млн тенге», - сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций.

При этом он отметил, что общий остаток лекарственных средств и изделий медицинского назначения на складах этих компаний составляет 15,5 млн единиц, что минимизирует риски дефицита в городе. Также у оптовых поставщиков и в розничных сетях города имеется достаточный запас на срок около двух месяцев.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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