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Достаточно ли коек для больных коронавирусом в стационарах Алматы

15 Июня 2020 17:05
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Достаточно ли коек для больных коронавирусом в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В стационарах Алматы достаточно коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он добавил, что количество поступающих пациентов растет.

«На сегодняшний день количество коек для госпитализации достаточно. Безусловно, мы готовимся к различным сценариям течения коронавирусной инфекции, но надо понимать, что ресурсы системы здравоохранения не безграничны. При массовом заражении есть риск того, что наши ресурсы, а именно свободные койки, будут испытывать острый дефицит. В этом направлении мы можем столкнуться с тем, с чем столкнулись ряд стран, в том числе страны Европы и США. Мы видели, что при массовом поступлении пациентов врачи были вынуждены сортировать пациентов по степени тяжести, оказывать помощь исключительно крайне тяжелым пациентам для того, что бы сохранить их жизни», - сказал он.

По его словам, ситуация в стране и городе относительно благополучная по сравнению со странами, где была большая вспышка заболевания, как в Италии и США.

«Нам всем уже сейчас нужно задуматься о своем поведении по уровню сохранения и соблюдения всех рекомендации наших специалистов. Всем нам надо лишний раз подумать, прежде чем пойти на то или иное мероприятие, проведать своих родственников, особенно пожилых, о том, что болезнь может протекать бессимптомно. Каждый из нас может быть переносчиком этой инфекции. Поэтому мы еще раз призываем наше население к строгому соблюдению всех рекомендаций наших специалистов», - добавил К. Надыров.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Еламан Турысбеков

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