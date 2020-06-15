Достаточно ли коек для больных коронавирусом в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В стационарах Алматы достаточно коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он добавил, что количество поступающих пациентов растет.

«На сегодняшний день количество коек для госпитализации достаточно. Безусловно, мы готовимся к различным сценариям течения коронавирусной инфекции, но надо понимать, что ресурсы системы здравоохранения не безграничны. При массовом заражении есть риск того, что наши ресурсы, а именно свободные койки, будут испытывать острый дефицит. В этом направлении мы можем столкнуться с тем, с чем столкнулись ряд стран, в том числе страны Европы и США. Мы видели, что при массовом поступлении пациентов врачи были вынуждены сортировать пациентов по степени тяжести, оказывать помощь исключительно крайне тяжелым пациентам для того, что бы сохранить их жизни», - сказал он.

По его словам, ситуация в стране и городе относительно благополучная по сравнению со странами, где была большая вспышка заболевания, как в Италии и США.

«Нам всем уже сейчас нужно задуматься о своем поведении по уровню сохранения и соблюдения всех рекомендации наших специалистов. Всем нам надо лишний раз подумать, прежде чем пойти на то или иное мероприятие, проведать своих родственников, особенно пожилых, о том, что болезнь может протекать бессимптомно. Каждый из нас может быть переносчиком этой инфекции. Поэтому мы еще раз призываем наше население к строгому соблюдению всех рекомендаций наших специалистов», - добавил К. Надыров.