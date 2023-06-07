Досрочные выборы президента в Узбекистане: кандидаты и начало избирательного процесса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан готовится к проведению досрочных президентских выборов, которые состоятся 9 июля. 5 июня Центральная избирательная комиссия республики объявила об официальной регистрации 4 кандидатов от политических партий. Кто они и что значат предстоящие выборы для политической системы Узбекистана в целом, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Причины досрочных президентских выборов

С инициативой переноса срока президентских выборов 8 мая выступил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с главами обеих палат Олий Мажлиса, посвященной итогам состоявшегося конституционного референдума.

В принятой на референдуме 30 апреля новой редакции Конституции количество статей увеличилось с 128 до 155, норм – с 275 до 434. В итоге текст основного закона обновился на 65%. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В Конституции предусматривается, что государство возьмет на себя ряд новых обязательств по сокращению бедности, обеспечению занятости и защите от безработицы. В целом, нормы, содержащие социальные обязательства государства, увеличились втрое. В Конституции закрепляются гарантии личных прав и свобод человека в соответствии с самыми передовыми международными стандартами.

Фото: ArTono/Shutterstock

Заявление главы Узбекистана на встрече с парламентариями о досрочных президентских выборах стало неожиданным как внутри страны, так и для международного сообщества. Поэтому президент перечислил причины, по которым он принял решение об их проведении.

«Безусловно, возникает естественный вопрос, какова объективная необходимость принятия такого решения. Почему я по собственной инициативе отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет президентского срока? Как вы сами видите, согласно основному закону, во-первых, реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними. Во-вторых, обновленная Конституция выдвигает перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи. В-третьих, народ ждет от нас чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах. В-четвертых, в настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым, безотлагательным вопросом», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Фото: president.uz





Президент выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны, и благополучию народа.

Кто может баллотироваться в президенты

Согласно действующему законодательству, на должность президента может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов.

Это будут первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет. Принятие нового основного закона Узбекистана позволяет действующему главе республики Шавкату Мирзиёеву вновь избираться на эту должность после двух президентских сроков подряд.

В соответствии с избирательным кодексом, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Старт избирательного процесса

8 мая глава Узбекистана подписал Указ о проведении досрочных президентских выборов 9 июля текущего года.

В Центральной избирательной комиссии Узбекистана пояснили, что в соответствии со ст.66 Избирательного кодекса в случае назначения главой государства досрочных выборов президента, выборы проводятся в течение двух месяцев. В этой связи ЦИК 10 мая объявила о начале кампании по досрочным выборам президента.

Фото: trend.az

В конце мая политические партии Узбекистана определились со своими кандидатами и подали соответствующие документы в ЦИК. Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. По результатам проверки принято заключение, что подписи были собраны в соответствии с законодательством и в достаточном количестве.

5 июня ЦИК объявила об официальной регистрации 4 кандидатов для участия в досрочных президентских выборах. Агитационная кампания кандидатов в президенты началась 7 июня.

8 июля - день тишины, когда агитация запрещена. А 9 июля узбекистанцы отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за следующего президента.

Тем избирателям, которые не смогут находиться в день выборов 9 июля по месту проживания (командировка, отпуск, лечение), дается возможность сделать свой выбор досрочно. Досрочное голосование начнется за 10 дней до выборов - 28 июня и завершится за 3 дня до даты всеобщего голосования - 5 июля.

Согласно ст.59 Избирательного кодекса Узбекистана победителем на выборах станет один из кандидатов, набравший свыше 50% голосов избирателей. Если никто не наберет больше половины голосов, ЦИК назначает второй тур голосования в течение ближайшего месяца, но не ранее 15 дней после первого тура. Во втором туре участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов, а побеждает тот, кто наберет больше голосов избирателей.

Кто претендует на пост главы Узбекистана

Первой своего кандидата 29 мая утвердила Народно-демократическая партия Узбекистана, от которой в президентских выборах будет участвовать ее лидер Улугбек Иноятов.

Улугбек Ильясович Иноятов родился 6 августа 1962 года в Ташкенте, имеет два высших образования. Инженер-экономист, доктор педагогических наук, профессор. В 2013 -2018 годах занимал должность министра народного образования, после чего стал ректором Наманганского государственного университета. В 2019 году стал председателем центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, а с 2020 года — заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Фото с сайта Народно-Демократической партии Узбекистана



В тот же день XI съезд Социал-демократической партии «Адолат» принял решение утвердить Робахон Махмудову, бывшего первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана, в качестве кандидата в президенты.

Робахон Анваровна Махмудова родилась 9 ноября 1958 года в Ферганской области, по образованию юрист. С 1999 года работает в системе судебной власти. В январе 2020 года избрана в Сенат Олий Мажлиса, где возглавила Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения. В июле 2020 года по представлению президента утверждена на должности первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан — председателя судебной коллегии по административным делам, где и работает до нынешнего времени.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»



30 мая на очередном съезде правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) принято решение о выдвижении члена политического совета партии – действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты.

Шавкат Миромонович Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. Высшее образование получил в Ташкентском институте ирригации и мелиорации, после окончания которого остался работать в родном институте и прошел путь от младшего научного сотрудника до проректора по учебной работе.

Фото: Пресс-служба президента



Политическую карьеру Шавкат Мирзиёев начал в 1990 году: его избрали депутатом Верховного Совета УзССР. В 1992-2003 годах работал хокимом столичного района, Джизакской и Самаркандской областей. С декабря 2003 года являлся премьер-министром страны.

На досрочных президентских выборах 4 декабря 2016 года Шавкат Мирзиёев набрал 88,6% голосов избирателей и стал президентом страны. В ходе первого президентского срока Шавкат Мирзиёев начал широкомасштабные реформы практически во всех сферах жизни страны. В октябре 2021-го в ходе президентских выборов Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей и был избран на второй срок.

Кандидатуру действующего главы государства также поддержала Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).

Последней своего кандидата на предстоящие выборы 30 мая утвердила Экологическая партия Узбекистана. Им стал глава политического объединения Абдушукур Хамзаев.

Абдушукур Худойкулович Хамзаев родился 10 декабря 1973 года в Сурхандарьинской области, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. С 1999 по 2017 год работал ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе, проректором по духовно-воспитательной работе Самаркандского сельскохозяйственного института. В 2017 - 2022 годах возглавлял НИИ лесного хозяйства. С 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана.

Фото: © УзА



Выборы - логическое продолжение конституционных реформ

Перестройка всей системы управления делами общества и государства на основе новой редакции Конституции требует получения президентом, который является гарантом основного закона, мандата доверия от народа для выполнения качественно новых конституционных полномочий.

Глава Узбекистана сказал, что проведение досрочных президентских выборов послужит обеспечению функционирования государственной власти в соответствии с требованиями обновленной Конституции, полноценной реализации принципа народовластия.

«В нашем основном законе закреплено, что народ является единственным источником государственной власти. С этой точки зрения вполне закономерно, что в системе обновленной государственной власти наш народ, еще раз повторю, только народ дает мандат руководителю, которому он доверяет. Думаю, что в нынешних условиях это будет самым правильным и справедливым решением», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов, по данным ЦИК, составляют 174,1 млрд сумов ($15 млн), что на 41% меньше, чем выделялось на организацию предыдущих президентских выборов в 2021 году.