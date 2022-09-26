Досрочные парламентские выборы в Италии: каким будет правление Джорджи Мелони на посту премьера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Италии завершились досрочные парламентские выборы и объявлен результат Exit-poll. По его результатам правоцентристская коалиция лидирует, набрав 41-45% голосов. В случае ее победы следующим Премьер-министром Италии может стать лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Она станет первой женщиной, занимающей пост главы итальянского правительства. Кто она - будущий Премьер-министр? Каковы ее позиции? И что изменится в жизни итальянского общества, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Как прошли внеочередные парламентские выборы в Италии

Италия – унитарная республика парламентского типа. Глава государства – президент. Исполнительную власть и Правительство возглавляет председатель Совета министров Италии. Законодательная власть — двухпалатный парламент, избираемый на 5 лет.

По предварительным данным экзитполов, на выборах в парламент, которые завершились в минувшее воскресенье, 25-го сентября, победу одержала коалиция правых партий, набрав 41-45% голосов и обеспечив себе большинство в обеих палатах парламента.

Лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони является лидером альянса правой коалиции, в которую также входят партия «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Большинство голосов за правую коалицию означает, что Джорджа Мелони является главным кандидатом на пост Премьер-министра Италии. Это первый случай в истории страны, когда пост главы правительства будет занимать женщина.

Явка на парламентских выборах в Италии к закрытию избирательных участков, по официальным данным, составила 64,7%. Это ниже показателя, который был зафиксирован на предыдущих выборах 2018 года (72,9%), и является самой низкой с 1979 года.

За партию Джорджи Мелони проголосовали от 22 до 26 процентов избирателей.

Нужно отметить, что изначально выборы в Италии были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки Премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.

Кто она - Джорджа Мелони?

Джорджа Мелони родилась 15 января 1977 года в зажиточной семье бухгалтера Франческо Мелони. Первые ее годы жизни прошли в престижном районе. Однако из-за ухода отца из семьи, пожара, в результате которого сгорел дом, будущий лидер партии выросла в рабочем квартале.

По словам Джорджи Мелони, именно «тяжелое детство» не только выковало в ней политика и борца, но и помогло пробиться в ультраправой среде, где царил мужской дух.

В 2008 году 31-летняя Джорджа Мелони стала министром по делам молодежи и спорта в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии. А уже в 2014 году она возглавила политическое движение «Братья Италии».

Несмотря на то, что эту партию критикуют за поддержку старого режима Муссолини (символизм «Братьев Италии» пропитан специфическим «историческим духом», начиная с изображенного на логотипе трехцветного пламени, который ранее был изображен на флаге «Итальянского социального движения»), в манифесте партии нет прямых намеков на приверженность старого режима. По данным экспертов, в манифесте социальный консерватизм программы 2018 года наоборот смягчен, а социальные проблемы заменены на экономические.

Вообще существенная часть программы Джорджи Мелони, которую она сформировала как единую от коалиции, посвящена решению экономических проблем Италии.

Ведь Италия – одно из первых государств, которое понесло серьезные потери в результате пандемии. При населении почти в 60 млн было зарегистрировано 22,3 млн случаев коронавируса, 177 тыс. человек скончались. Уровень инфляции в стране в августе этого года составил 8,4%. Это прямо отразилось на экономике страны. По оценкам зарубежных СМИ, тяжелый удар пандемии отбросил страну в «прошлый век». ВВП упало на 12,4% и стал ниже, чем был в конце 1998 года, до начала существования еврозоны, пишет немецкая газета Die Welt.

Население Италии не было довольно планом предыдущих правительств по пандемии и борьбы с рецессией, поэтому, по крайней мере, последнее ушло в отставку добровольно.

Теперь вся надежда на нового Премьер-министра, которая в народе слывет самым сильным и серьезным политиком на сегодняшний день.

Ветер перемен

Однако другие опасаются, что приход Джорджи Мелони может стать угрозой демократии, стране, а также европейской и международной стабильности.

В августе этого года перед выборами Джорджа Мелони выступила в видеообращении к народу на нескольких языках, описав свою партию как «консервативную силу», которая не несет угрозы демократии, Италии и европейской, и международной стабильности в целом.

Кроме того, глава партии отвергла утверждения о том, что ее приход в правительство может поставить под угрозу использование европейских фондов для восстановления экономики после пандемии.

По ее словам, премьер Марио Драги, который отвечал за экономическую программу, был лишен власти в результате раскола в политическом большинстве, поддерживающем премьера-экономиста. Джорджа Мелони подчеркнула, что ее партия «Братья Италии» была в оппозиции, начиная с выборов 2018 года.

Она напомнила, что в течение последних десяти лет Италией управляли не правительства, «вышедшие из урны для голосования», а политические пакты, что, по ее словам, не соответствует правилам демократии.

Джорджа Мелони написала, что при левых правительствах «государство стало врагом в глазах населения и бизнеса из-за все более резкого нарушения личных свобод».

«Италии нужно правительство с единым и четким видением, которое не потеряет ни одного евро средств», - заявила она.

По мнению историка Андре Унгари, именно четкость политического месседжа Джорджи Мелони помогло ей завоевать новых сторонников.

Итальянский историк также согласен, что среди ее избирателей есть люди, которых не устраивает нынешняя ситуация. Есть те, кто оспаривал антиковидную политику, кто не принимал ни руководство Драги, ни предыдущие правительства - только левые партии во главе, начиная с 1970-х годов.

Таким образом, в Италии наступает эпоха перемен. А каким будет правление первой женщины Премьер-министра, лидера правоцентристских взглядов, покажет время.

На сегодня Италия – третья экономика в еврозоне и 8-я по величине номинального ВВП в мире.

Фото: REUTERS