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    09:39, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Досрочные парламентские выборы пройдут в Дании

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    КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - В Дании пройдут досрочные парламентские выборы. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назначила их на 1 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Социал-либеральная партия - партнер по коалиции социал-демократов, к которым относится глава правительства, - пригрозила инициировать голосование по вотуму недоверия премьеру, если та не организует новые выборы.

    «В разгар международного кризиса, связанного с политикой безопасности, энергетической политикой и экономикой, проводить парламентские выборы странно. Тем не менее, именно этого хочет большинство в датском парламенте. Поэтому сегодня я объявила Ее Королевскому Величеству королеве об организации выборов в парламент Дании», - заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

    Причина ссоры премьер-министра с партнерами по коалиции - убийство норок. В 2020 году правительство Метте Фредериксен приняло решение усыпить 17 миллионов зверьков, так как у нескольких из них была обнаружена мутация коронавируса. В июне 2022 специальная комиссия постановила, что решение было незаконным и уничтожило датское производство норок. До пандемии страна была крупнейшим в мире экспортером их меха.



    Фото: offnews.bg




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