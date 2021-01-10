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Досхан Жолжаксынов отдал свой голос на выборах

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Января 2021, 14:09
Досхан Жолжаксынов отдал свой голос на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Кинорежиссер и народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов проголосовал на выборах в депутаты Мажилис РК и маслихата в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что все партии провели активную работу с населением и важно, чтобы все обещания исполнялись.

«Теперь настала пора народа выбрать тех кандидатов, чьи программы им ближе. Здесь важно учитывать, что народ стал более грамотным, они знают, за кого и почему идут голосовать. Это их гражданский долг. Пойти на выборы и отдать свой голос – гражданский долг каждого человека», – сказал он.

Кинорежиссер добавил, что выборы проходят организованно.

«На избирательных участках большое внимание уделяется соблюдению норм карантина. Государство заботится о своих гражданах, но сами люди тоже должны проявлять сознательность. Собираясь на выборы, нужно не забыть надеть маску. Таким образом, каждый проявляет заботу не только о собственном здоровье, но и о благополучии ближнего. Это очень важно», – добавил Досхан Жолжаксынов.


Алматы   Выборы-2021  
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