Дорожные карты утверждены Мининдустрии РК для завершения 154 проектов долгостроя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» под председательством вице-министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе совещания, вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер.

Так, Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены Индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости.

МИИР предложен Министерству финансов ряд поправок, а именно:

- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов;

- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов необеспеченных финансированием;

- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок.

На сегодняшний день, Министерством взято на особый контроль 154 проекта долгостроя, из них 59 – инфраструктурные объекты, 55 – социальные объекты, 40 – здания и сооружения.

Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена Дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.

Фото : gov.kz











