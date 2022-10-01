Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Дорожные карты утверждены Мининдустрии РК для завершения 154 проектов долгостроя

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Октября 2022, 12:24
Дорожные карты утверждены Мининдустрии РК для завершения 154 проектов долгостроя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» под председательством вице-министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе совещания, вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер.

Так, Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены Индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости.

photo

МИИР предложен Министерству финансов ряд поправок, а именно:

- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов;

- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов необеспеченных финансированием;

- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок.

На сегодняшний день, Министерством взято на особый контроль 154 проекта долгостроя, из них 59 – инфраструктурные объекты, 55 – социальные объекты, 40 – здания и сооружения.

Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена Дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.

photo

photo


Фото : gov.kz




Строительство   Минфин РК   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам