Дорожную карту по развитию стройиндустрии разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О разработанной Дорожной карте по развитию строительной индустрии до 2025 года рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на расширенном заседании Правительства в январе текущего года поручил повысить долю местного содержания при строительстве жилья. До 2025 года в стране будет построено 103 млн. кв. метров жилья. Это дополнительная возможность для бизнеса развивать отечественный рынок строительных материалов. В целях определения потребности нами был проведен анализ рынка строительных материалов по ключевым 24 позициям», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Он отметил, что отечественные производители полностью покрывают потребность внутреннего рынка по 10 товарным позициям (железо-бетонные изделия, бетон, сухие смеси, лакокраска, кирпич керамический, кирпич силикатный, блоки ячеистые из бетона, блоки дверные внутренние, блоки дверные стальные, стекло).

«В целях полного покрытия внутреннего рынка отечественными строительными материалами мы сейчас прорабатываем вопрос по созданию импортозамещающих производств на территории Казахстана с зарубежными транснациональными компаниями», - проинформировал министр.

«Совместно с Национальной платой предпринимателей и Фондом Самрук-Казына разработали Дорожную карту по развитию строительной индустрии до 2025 года, где предусмотрели все механизмы поддержки отрасли. В производстве продуктов питания по информации Министерства сельского хозяйства, индекс физического объема (ИФО) в текущем году планируется на уровне 105%», - сообщил Бейбут Атамкулов.

Также, по информации министра, в рамках реализации Карты индустриализации в текущем году реализуются 110 проектов на общую сумму порядка 2 трлн тенге с созданием более 12 тысяч новых постоянных рабочих мест.