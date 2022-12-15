Дорожную карту по обновлению теплосетей поручил разработать аким Карагандинской области

15 Декабря 2022, 17:13

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области провел совещание по исполнению предвыборной программы Главы государства. Были отмечены приоритетные направления, в которых нужны конкретные действия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области план действий по исполнению предвыборной программы Президента страны включает 63 мероприятия. Глава региона Ермаганбет Булекпаев провел совещание по их реализации и исполнению поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства 12 декабря. По каждому направлению обозначены задачи.

«Сфера ЖКХ сегодня – это слабое звено всей инфраструктуры. Состояние основного оборудования семи энергоисточников области характеризуется высоким износом котлов – на 75%, турбин – на 70%. В зоне риска города Темиртау, Шахтинск. Аналогичная ситуация складывается по состоянию тепловых сетей. Инвестиционные программы коммунальных организаций не решают проблемы», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Он поручил разработать Дорожную карту по обновлению и снижению износа сетей ЖКХ и объектов жизнеобеспечения. Необходимо иметь картину по каждому населенному пункту.

В агропромышленном комплексе требуется представить проекты по производству продуктов глубокой переработки. Это поможет повысить снабжение жителей региона местными товарами. Продолжится поддержка предпринимательства в сельской местности.

В целом поддержка местных товаропроизводителей – одна из главных задач, подчеркнул аким области. Он дал задание сделать анализ по каждому инвестиционному проекту на предмет возможных рисков по реализации.

Будет разработана дорожная карта по исполнению всех поручений Главы государства.

«Жители ждут от нас реальных результатов, а не пустых цифр и показателей. За каждым показателем должны быть реальные дела, качественно и в срок исполненные проекты», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.