Дорожную инфраструктуру восстанавливают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры после беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, по итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более двух тысяч мест с разобранной брусчаткой в районе «Алматы Арена» и Новой площади, по проспекту Назарбаева и Достык, улице Сатпаева. В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники.

«Также выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов. Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт 7 светофорных объектов. Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются», - сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Между тем, в Алматы постепенно возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков, аптек, АЗС и общественного транспорта.

Напомним, в мегаполисе в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.