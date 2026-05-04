Дорожный монтер погиб на станции Караганда-Сортировочная

Трагедия произошла ночью 3 мая на железной дороге в Караганде. После гибели дорожного монтера возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняют полиция и специалисты КТЖ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде расследуют смертельный инцидент на железнодорожной станции Караганда-Сортировочная. Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

— 3 мая текущего года Управлением полиции на транспорте на станции Караганда-Сортировочная возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, погибшим оказался дорожный монтер. Трагедия произошла в ночь на 3 мая.

Свое разъяснение по факту происшествия предоставили и в АО «НК «Қазақстан темір жолы“.

— 3 мая 2026 года в 02:03 на станции Жана-Караганда произошел наезд на дорожного монтера. О случившемся было сообщено в линейный отдел полиции станции Караганда-Сортировочная. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На место происшествия выехал главный инженер компании, — сообщили в компании.

В КТЖ также отметили, что по итогам проверки происшествию будет дана официальная правовая и производственная оценка.

Иная информация по делу пока не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

