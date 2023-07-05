Дорожники устраняют дефекты на автодороге «Актобе-Хромтау-Карабутак»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ремонтно-восстановительные работы проводятся на отрезке «Актобе-Хромтау-Карабутак» республиканской трассы М-32 «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Для устранения дефектов проезжей части, образовавшихся из-за высокой интенсивности движения, дорожники проводят ямочный ремонт и укладывают выравнивающие слои из мелкозернистого асфальтобетона. Работы проводятся на наиболее неудовлетворительном отрезке от города Актобе до поселка Карабутак (км 763-965).

Специалисты произвели 20 тысяч квадратных метров ямочного ремонта и уложили 62 тысячи квадратных метров выравнивающего слоя. Работы по восстановлению дорожного покрытия продолжаются.

Напомним, что автодорога «Актобе-Карабутак-Улгайсын» общей протяженностью 262 км подлежит реконструкции. На сегодняшний день ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.

В рамках реконструкции планируется перевести категорию автодороги с III технической на I с 4-х полосным движением.