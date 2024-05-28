Дорожные рекорды: 7 млн тонн асфальта планируют уложить на трассах Казахстана

7 млн тонн асфальта планируется уложить на республиканской сети автодорог в 2024 году. В частности, в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги «Астана – Алматы» планируется уложить порядка 2,5 миллиона тонн асфальта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

- На текущий момент на дорогах республиканского значения уложили около одного миллиона тонн асфальтобетона. Например, по проекту реконструкции коридора «Центр – Юг», который соединяет Астану и Алматы, уложено 560 тысяч тонн асфальтобетона. По проекту «Актобе – Кандыагаш» использовано 125 тысяч тонн и других обьектах, — сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин.

В этом году проектом реконструкцией дороги «Талдыкорган– Усть-Каменогорск» предусмотрено использование 638 тысяч тонн асфальтобетона. А для завершения реконструкции дороги «Атырау - Астрахань» планируется уложить около 500 тысяч тонн асфальтобетона.

Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне Министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог. Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети, и 4,2 тыс. км дорог местного значения.

Кроме того, Министерство транспорта реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. Так, в приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это — 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике.

К примеру, средним ремонтом охватят автодорогу «Жезказган – Петропавловск», которая проходит через территорию 4 областей. В Актюбинской области специалисты отремонтируют дорогу «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», а в Восточно-Казахстанской и области Абай автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей.