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    11:56, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Дорожные полосы для автомобилей хотят сузить в Алматы

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы появятся больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки, передает корреспондент агентства Kazinform

    Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что в Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуется решить в перспективе ближайших лет. Прежде всего, оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик. По словам спикера, казахстанские нормативы требуют наличия шести полос для создания выделенных полос для общественного транспорта, что не всегда возможно на узких улицах города.

    — Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы, хотим учесть и эти вопросы, кроме того, предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас ее ширина 3,5 метра для машин, 4 метра для общественного транспорта. Во многих странах размер полос 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки, — поделился он планами.

    Также особое внимание уделяется проекту быстрого транзита (БРТ) по проспекту Райымбека. Планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие следующего года.

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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