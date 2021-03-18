Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы: куда направляют высвободившихся людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Куда трудоустраивают высвободившихся от проектов в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы людей – на этот вопрос ответил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимаются системные меры по обеспечению занятости высвобождающихся лиц, после завершения реализации инфраструктурных проектов. В настоящее время высвобождено 158 тыс. человек, из которых порядка 55 тыс. человек (35%) направлено на другие реализуемые проекты Дорожной карты, 47 тыс. человек (30%) вовлечены в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» и 23 тыс. человек (15%) трудоустроено на постоянные рабочие места (свободные вакансии). По оставшимся 33 тыс. человек (20%) проводится работа по обеспечению занятости в рамках других государственных программ и программ развития территорий», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках реализации Дорожной карты количество аварийных объектов образования сократилось на 580 единиц или на 26% от количества нуждающихся в ремонте (было 2 509 объектов).

«С учетом строительства и реконструкции увеличилось число медицинских организаций и объектов социальной и культурной сферы на 338 объектов. Дорожная карта позволила снизить степень износа сетей водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения на 7,5%, введено в строй 805 км новых инженерных сетей. Построено и отремонтировано 4 585 км дорог. В результате чего, доля автомобильных и пешеходных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась на 8% и составила 69%», - отметил Премьер.

«Физический объем казахстанского содержания в материалах и оборудовании на проектах Дорожной карты составил 87%. Отечественные компании получили поддержку в виде заказов на сумму 657 млрд тенге, включая 19 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые сохранили 114 тысяч рабочих мест. На отчетный период освоено 857 млрд тенге», - заключил А. Мамин.