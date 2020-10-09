«Дорожная карта занятости-2020» обеспечила работой более 12 тыс. туркестанцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы в Туркестанской области в этом году трудоустроят 12462 человека, создав 24925 новых рабочих мест. Уже создано 12 111 новых рабочих мест, а 10 739 человек направлены на временную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Кроме того, «ДКЗ-2020» дала старт 473 проектам, из которых на 261 строительно-ремонтные работы закончены.

Также запустили немало проектов в социальной и культурной сферах. К примеру, в Келесском районе отремонтировали единственную больницу. Она четверть века находилась в ветхом состоянии, а теперь здесь смогут лечиться 143 тысячи жителей района. Отремонтировали 15 социальных объектов, увеличили количество доступных мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, сделали ремонт в 167 школах, обеспечив безопасность 60 167 учащихся. Также 270,4 тыс. жителей получили возможность пользоваться качественной питьевой водой, природным газом, отоплением и электроэнергией.

В сфере инженерно-транспортной инфраструктуры запустили 44 проекта, создали условия для беспрепятственного передвижения жителей села. И 25 полезных инициатив реализовано в сфере благоустройства населенных пунктов.

К слову, в связи с изменениями в инфраструктурных проектах внесли корректировки и в саму «Дорожную карту». В результате в Туркестане построили парк Первого Президента на 12,1 млрд тенге и «Мемориальный комплекс казахских ханов» на сумму 1,5 млрд. тенге.