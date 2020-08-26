+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дорогу «Жезказган-Петропавловск» намерены отремонтировать в СКО

26 Августа 2020 01:01
Поделиться:
Дорогу «Жезказган-Петропавловск» намерены отремонтировать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области филиал АО «НК «Казавтожол» разработал шесть проектов реконструкции и капитального ремонта дорог на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В 100 раз увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог в СКО
Причины происшествий на высокоаварийных дорогах выяснили павлодарские полицейские 600 км автодорог отремонтируют в следующем году в СКО Из-за некачественного ремонта дорог судится с подрядчиками акимат СКО

Директор филиала Болатбек Айтбаев сообщил, что все проекты получили положительное заключение госэкспертизы.

Один из проектов – реконструкция автодороги «Обход города Петропавловска». Проектно-сметную документацию уже разработали.

Завершают разработку ПСД на капитальный ремонт пункта пропуска «Кызылжар» на автодороге «Петропавловск – Соколовка». Планируют в филиале в следующем году капитальный ремонт моста через реку Бармыши, который находится на этой же дороге.

Объявили конкурс на разработку ПСД на капитальный ремонт автодороги «Кокшетау – Омск» - от села Даут до села Кишкенеколь - протяженностью 57 км.

«Планируется реконструкция автодороги «Жезказган-Петропавловск». Протяженность ее по области составляет 350 км протяжённость. Необходимые документы направлены в МИИР РК. Кроме того, филиалом подготовлена техдокументация на средний ремонт участка автодороги «Волошинка - Сергеевка – Тимирязево» протяженностью 7 км. Завершается рассмотрение техдокументации в ведомственной экспертизе», - проинформировал Б.Айтбаев.

Аким области Кумар Аксакалов все проекты поддержал и поручил оперативно разработать проектно-сметную документацию.

«Нам важно начать реализацию проекта «Даут-Кишкенеколь». «Обход города Петропавловска» – тоже важный проект. Большой транспортный поток идет. Дорога «Жезказган-Петропавловск» предельно изношена, а вдоль нее находится много районов. Мы бы хотели, чтобы все 350 км были отремонтированы. Важно начать со стороны района им. Г.Мусрепова», - сказал К.Аксакалов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив