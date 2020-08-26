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вчера 23:23
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вчера 21:51
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Дорогу «Жезказган-Петропавловск» намерены отремонтировать в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области филиал АО «НК «Казавтожол» разработал шесть проектов реконструкции и капитального ремонта дорог на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Директор филиала Болатбек Айтбаев сообщил, что все проекты получили положительное заключение госэкспертизы.
Один из проектов – реконструкция автодороги «Обход города Петропавловска». Проектно-сметную документацию уже разработали.
Завершают разработку ПСД на капитальный ремонт пункта пропуска «Кызылжар» на автодороге «Петропавловск – Соколовка». Планируют в филиале в следующем году капитальный ремонт моста через реку Бармыши, который находится на этой же дороге.
Объявили конкурс на разработку ПСД на капитальный ремонт автодороги «Кокшетау – Омск» - от села Даут до села Кишкенеколь - протяженностью 57 км.
«Планируется реконструкция автодороги «Жезказган-Петропавловск». Протяженность ее по области составляет 350 км протяжённость. Необходимые документы направлены в МИИР РК. Кроме того, филиалом подготовлена техдокументация на средний ремонт участка автодороги «Волошинка - Сергеевка – Тимирязево» протяженностью 7 км. Завершается рассмотрение техдокументации в ведомственной экспертизе», - проинформировал Б.Айтбаев.
Аким области Кумар Аксакалов все проекты поддержал и поручил оперативно разработать проектно-сметную документацию.
«Нам важно начать реализацию проекта «Даут-Кишкенеколь». «Обход города Петропавловска» – тоже важный проект. Большой транспортный поток идет. Дорога «Жезказган-Петропавловск» предельно изношена, а вдоль нее находится много районов. Мы бы хотели, чтобы все 350 км были отремонтированы. Важно начать со стороны района им. Г.Мусрепова», - сказал К.Аксакалов.
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