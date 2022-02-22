+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области

22 Февраля 2022 19:22
Поделиться:
Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Движение для всех авто закрыли из-за сильного бурана на дороге республиканского значения «Ушарал - Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Европа борется с очередным штормом, есть жертвы
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны Обильные снегопады заблокировали транспорт на севере Японии Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»

«22 февраля с 18:20 по сообщениям филиала АО НК «КазАвтоЖол» Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал - Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Транспорт   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Европа борется с очередным штормом, есть жертвы
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны
Обильные снегопады заблокировали транспорт на севере Японии
Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
5 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
6 Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Читайте также
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив