Дорогу Туркестан-Шаульдер расширят до четырех полос

В Туркестанской области ведется ремонт основных дорог, в том числе один из важных проектов - дорога «Туркестан-Шаульдер», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Автомобильная дорога областного значения общей протяженностью 64 километра проходит полную реконструкцию. Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов и руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Куатжан Жуматаев ознакомились со строительно-ремонтными работами данного объекта. В ходе визита они подчеркнули, что необходимо уделять особое внимание качеству дороги и поручили завершить строительные работы в срок.

Строительно-ремонтные работы объекта разделены на четыре части и реализуются поэтапно.

На сегодняшний день в 35 километрах от населенного пункта Шаульдер в направлении города Туркестан ведутся интенсивные работы по расширению дороги. В частности, реконструируются придорожные водопропускные трубы и мосты, расширяется ширина дороги с 2-полосной до 4-полосной. Таким образом ширина дороги будет увеличена с 8 до 15 метров.

Работы по реконструкции ведутся подрядными организациями ТОО «АлемТрансЖол» и ТОО «Отау-Строй». Согласно срокам, дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.