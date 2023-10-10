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    11:14, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Дорогу Туркестан-Шаульдер расширят до четырех полос

    дорога
    Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

    В Туркестанской области ведется ремонт основных дорог, в том числе один из важных проектов - дорога «Туркестан-Шаульдер», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Автомобильная дорога областного значения общей протяженностью 64 километра проходит полную реконструкцию. Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов и руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Куатжан Жуматаев ознакомились со строительно-ремонтными работами данного объекта. В ходе визита они подчеркнули, что необходимо уделять особое внимание качеству дороги и поручили завершить строительные работы в срок.

    Строительно-ремонтные работы объекта разделены на четыре части и реализуются поэтапно.

    На сегодняшний день в 35 километрах от населенного пункта Шаульдер в направлении города Туркестан ведутся интенсивные работы по расширению дороги. В частности, реконструируются придорожные водопропускные трубы и мосты, расширяется ширина дороги с 2-полосной до 4-полосной. Таким образом ширина дороги будет увеличена с 8 до 15 метров.

    Работы по реконструкции ведутся подрядными организациями ТОО «АлемТрансЖол» и ТОО «Отау-Строй». Согласно срокам, дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. 

    Теги:
    Дороги Туркестанская область Транспорт
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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