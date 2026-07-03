Дорогу Тургень — Асы восстанавливают после размыва

В урочище Батан продолжаются восстановительные работы на автомобильной дороге Тургень — Асы, поврежденной в результате размыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации акимата Енбекшиказахского района, на месте задействованы все необходимые силы и техника. На участке 24,5 км было размыто около 100 метров дорожного полотна. Движение на этом участке уже восстановлено путем отсыпки балластом.

На втором поврежденном участке, расположенном на 26-м километре, размыто около 40 метров дороги. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы: специалисты расчищают проезжую часть от кустарников, деревьев и камней, а также проводят отсыпку поврежденного участка грунтом.

В ликвидации последствий задействованы экстренные службы района, подразделения МЧС, специалисты «Казселезащиты», сотрудники Тургенского филиала Государственного национального природного парка «Иле-Алатау», а также представители коммунальных служб. На месте также дежурят бригада скорой медицинской помощи, специалисты РЭС и водоканала.

По данным акимата, гидрологическая обстановка остается стабильной. Расход воды в реке Тургень в районе урочища Батан составляет 20,6 кубометра в секунду, мутность воды — 1. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к размыву участков автомобильной дороги Тургень — Асы. В зоне подтопления оказались 17 юрт, а также четыре дворовых участка в садоводческом обществе «Водник».