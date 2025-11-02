РУ
    16:34, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дорогу под мостом Иртыш откроют в этом году в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске планируется в этом году открыть дорогу под мостом Иртыш. На мосту ежедневно образуются длинные пробки утром и вечером, так как это основная дорога, ведущая в густонаселенный микрорайон Шелковый комбинат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Информационный центр ВКО

    Чтобы снизить нагрузку и уменьшить пробки, начато строительство дороги под мостом, от улицы Пермитина в сторону набережной Славского.

    — В настоящее время завершены основные земляные и дренажные работы, укладывается нижний слой асфальта. Протяженность нового участка дороги составляет 758 метров, — сообщили в акимате города.

    Общая стоимость проекта составляет 4 миллиарда тенге. Строительные работы планируется завершить в апреле–мае следующего года, однако открыть дорогу намерены уже в этом году.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске жители 20-го микрорайона собственными силами построили мост, которого добивались от местных властей почти десять лет.

