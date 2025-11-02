Дорогу под мостом Иртыш откроют в этом году в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске планируется в этом году открыть дорогу под мостом Иртыш. На мосту ежедневно образуются длинные пробки утром и вечером, так как это основная дорога, ведущая в густонаселенный микрорайон Шелковый комбинат, передает корреспондент агентства Kazinform.
Чтобы снизить нагрузку и уменьшить пробки, начато строительство дороги под мостом, от улицы Пермитина в сторону набережной Славского.
— В настоящее время завершены основные земляные и дренажные работы, укладывается нижний слой асфальта. Протяженность нового участка дороги составляет 758 метров, — сообщили в акимате города.
Общая стоимость проекта составляет 4 миллиарда тенге. Строительные работы планируется завершить в апреле–мае следующего года, однако открыть дорогу намерены уже в этом году.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске жители 20-го микрорайона собственными силами построили мост, которого добивались от местных властей почти десять лет.