Дорогу под мостом Иртыш откроют в этом году в Усть-Каменогорске

Чтобы снизить нагрузку и уменьшить пробки, начато строительство дороги под мостом, от улицы Пермитина в сторону набережной Славского.

— В настоящее время завершены основные земляные и дренажные работы, укладывается нижний слой асфальта. Протяженность нового участка дороги составляет 758 метров, — сообщили в акимате города.

Общая стоимость проекта составляет 4 миллиарда тенге. Строительные работы планируется завершить в апреле–мае следующего года, однако открыть дорогу намерены уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске жители 20-го микрорайона собственными силами построили мост, которого добивались от местных властей почти десять лет.