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    18:04, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Дорогу от Медеу до Шымбулака временно перекроют в Алматы

    Медеу, Шымбулак, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    9 июня на территории государственного регионального природного парка «Медеу» в Алматы пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run2024, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мероприятие объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям: Медеу — Горельник, Медеу — Шымбулак в трех основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба.

    — 9 июня (воскресенье) с 07:30 до 10:30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК «Медеу» до ГК «Шымбулак», — сообщили в акимате города.

    Проведение мероприятия и указанное перекрытие движения не повлияет на пешие подъёмы и прогулки жителей и гостей Алматы.

    Медеу, Шымбулак, Алматы
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Дороги Спорт Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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