Дорогу от Медеу до Шымбулака временно перекроют в Алматы

9 июня на территории государственного регионального природного парка «Медеу» в Алматы пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run2024, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям: Медеу — Горельник, Медеу — Шымбулак в трех основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба.

— 9 июня (воскресенье) с 07:30 до 10:30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК «Медеу» до ГК «Шымбулак», — сообщили в акимате города.

Проведение мероприятия и указанное перекрытие движения не повлияет на пешие подъёмы и прогулки жителей и гостей Алматы.



