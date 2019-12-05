Дорогу «Нур-Султан - Петропавловск» закрыли из-за гололеда

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщил о закрытии дороги республиканского значения «Нур-Султан - Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выпадением осадков и образованием гололеда, создающих аварийную обстановку для участников движения, с 19:00 закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения А1 «Нур-Султан - Петропавловск» км 341-473», - говорится в сообщении, распространенном через мобильное приложение «Darmen».

Минувшей ночью движение закрывали на автодорогах республиканского значения А1 «Нур-Султан – Петропавловск» 341-473 км и М-51 «Челябинск-Новосибирск» 535-655 км.