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Дорогу «Нур-Султан - Петропавловск» закрыли из-за гололеда

5 Декабря 2019 20:12
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Дорогу «Нур-Султан - Петропавловск» закрыли из-за гололеда

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщил о закрытии дороги республиканского значения «Нур-Султан - Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с выпадением осадков и образованием гололеда, создающих аварийную обстановку для участников движения, с 19:00 закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения А1 «Нур-Султан - Петропавловск» км 341-473», - говорится в сообщении, распространенном через мобильное приложение «Darmen».

Минувшей ночью движение закрывали на автодорогах республиканского значения А1 «Нур-Султан – Петропавловск» 341-473 км и М-51 «Челябинск-Новосибирск» 535-655 км.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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