Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию закрыли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с угрозой схода лавин и камнепадов с 1 по 20 апреля закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах областного значения «Тургень- Обсерватория» и «Есик - озеро Иссык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области движение закрыто на автодорогах областного значения: «Тургень - Обсерватория» с 20 по 41 км, «Есик - озеро Иссык» с 7 по 15 км.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой «112».