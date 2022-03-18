Дорогу на БАО капитально отремонтируют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорогу, ведущую к Большому Алматинскому озеру, планируют капитально отремонтировать за два года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«Участок трассы республиканского значения Алматы – Космостанция, 8-34 км, с подъездом к санаторию «Алма-Арасан» будет капитально отремонтирован. Накануне прошли общественные слушания. Общественники проголосовали за капитальный ремонт дороги на БАО», - сообщили в нацкомпании.

Сообщается, что проектно-сметная документация разработана, и находится на стадии экологической экспертизы.

«После получения положительного заключения будет объявлен конкурс. Затем последуют строительно-монтажные работы участка. Важно отметить, что дорога останется также двухполосной. Кроме того, проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев 1 к 10», - добавили в «КазАвтоЖол».

В рамках капитального ремонта на территории будут предусмотрены смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада.

«Работы по реконструкции дорожной инфраструктуры положительно скажутся на дальнейшем развитии туризма и создадут комфортные условия для гостей и местных жителей. А в случае чрезвычайных ситуаций спецтехника будет доезжать до местности еще быстрее», - добавили в компании.

Реализация проекта рассчитана на 24 месяца.

Напомним, что дорога республиканского значения Алматы - Космостанция относится к III категории дорог с асфальтобетонным покрытием. Ее протяженность 26 километров.