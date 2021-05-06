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    18:17, 05 Май 2021 | GMT +6

    Дорогу Медеу-Шымбулак затопило

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорогу Медеу-Шымбулак затопило водой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

    Сообщается, что 5 мая в 15:52 часов в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в Медеуском районе, в ущелье «Горельник», из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошел выброс воды объемом пять кубических метров.

    «Засоренность отводной трубы (800 мм) привлекла к подтоплению дорожного полотна. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена», - отметили в ДЧС.

    На месте задействовано 16 сотрудников, 6 единиц техники: ДЧС Алматы, ГУ «Казселезащита» и АО «Алматы Су», ДП Алматы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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