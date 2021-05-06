АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорогу Медеу-Шымбулак затопило водой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщается, что 5 мая в 15:52 часов в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в Медеуском районе, в ущелье «Горельник», из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошел выброс воды объемом пять кубических метров.

«Засоренность отводной трубы (800 мм) привлекла к подтоплению дорожного полотна. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена», - отметили в ДЧС.

На месте задействовано 16 сотрудников, 6 единиц техники: ДЧС Алматы, ГУ «Казселезащита» и АО «Алматы Су», ДП Алматы.