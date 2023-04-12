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Дорогу Медеу - Шымбулак закрыли из-за камнепада

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Апреля 2023, 12:15
Дорогу Медеу - Шымбулак закрыли из-за камнепада

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камнепад объемом ориентировочно 20 кубометров произошел в районе горы «Мохнатка» на 300 метров выше створа плотины Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ночью 11 апреля от филиала Алматинского производственного городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» поступила информация о том, что камнепад объемом ориентировочно 20 кубометров произошел в районе горы «Мохнатка», на 300 метров выше створа плотины Медеу (по дороге Медеу - Шымбулак). Жертв и пострадавших нет благодаря заранее выставленным блокпостам в связи с осадками и лавинной опасностью», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Большая часть камнепада осталась в пазухах защитной стенки, которая частично повреждена, защитные сетки тоже повреждены, согнуты две стойки. В связи с возможными повторными камнепадами специалисты ГУ «Казселезащита» решили закрыть участок автодороги. В настоящее время дорога Медеу - Шымбулак перекрыта.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы сходят «мокрые» лавины. Из-за выпавших осадков в горах Алматы наблюдается прирост снега выше 60 см, специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.


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