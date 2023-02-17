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Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году

17 Февраля 2023, 14:23
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на вопрос депутатов о длительном процессе строительства автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы корректировали планы, но вопрос в финансировании. Республиканские дороги финансируют из республиканского бюджета и по займам. Планы корректируются. Дорога Караганда-Балхаш, участок 363 км, начали реконструкцию в 2018 году, завершение запланировано на 2023 год. Подрядчики закончили корректировку проекта, ее рассматривают в МИИР», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

Ранее Роман Скляр озвучил сроки завершения проверки теплоэнергостанций и электросетей Казахстана.

«По поручению Главы государства, проводится ревизия всех теплоэнергостанций и электрических сетей. Проверка завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий», - сказал Роман Скляр.


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