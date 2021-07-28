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Дорогу Атырау-Астрахань планируют открыть в конце 2022 года

28 Июля 2021 16:00
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Дорогу Атырау-Астрахань планируют открыть в конце 2022 года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобильную дорогу республиканского значения Атырау-Астрахань, реконструкция которой ведётся, планируется открыть в конце 2022 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На участке Атырау–Астрахань, общая протяженность которого составляет 277 километров, 60 километров дороги планируется сдать в эксплуатацию в этом году. 20 километров уже готовы, на остальных 40 километрах активно ведутся работы. В подрядных организациях, получивших заказ от национальной компании АО «Казавтодор», 226 человек обеспечены постоянной работой, задействовано 78 единиц специальной техники.
На остальных 217 километров, разбитых на участки, осуществляются работы по прокладке основных слоев дороги, замене коммуникаций и установке 25 водоотводящих труб. Работы ведут 367 человек с привлечением 183 единиц спецтехники. Задействована и лаборатория по определению качества дороги», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс- службе областного акимата.
Проинформировав, что завершение дорожно-строительных работ, ведущихся на шести участках общей длиной 277 километров, планируется до конца 2022 года.


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#Атырауская область   #Строительство   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Виктор Сутягин

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