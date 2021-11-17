Дороги закрывают в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Участки автотрасс закрывают в Жамбылской области из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, сегодня с 09:45 закрыли участки трасс в Таласском и Сарысуском районах.
«В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, нулевая видимость) закрыто движение на участке, автодороги областного значения Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас на 66-140 км для всех видов автотранспорта», - отметили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, ураганный ветер, бушующий в Жамбылской области, уже нанес значительный ущерб городской инфраструктуре.
В Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.
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