+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дороги закрывают в Жамбылской области

17 Ноября 2021 16:01
Поделиться:

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Участки автотрасс закрывают в Жамбылской области из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
26 человек спасли от холода на трассе в Жамбылской области
В Алматы пошел снег: в уборку улиц задействовано более 1400 человек Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы Из-за непогоды жителям Туркестанской области рекомендуют не выезжать в дорогу

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, сегодня с 09:45 закрыли участки трасс в Таласском и Сарысуском районах.

«В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, нулевая видимость) закрыто движение на участке, автодороги областного значения Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас на 66-140 км для всех видов автотранспорта», - отметили в ДЧС.

Как сообщалось ранее, ураганный ветер, бушующий в Жамбылской области, уже нанес значительный ущерб городской инфраструктуре.

В Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.






Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Транспорт   #Дороги   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
26 человек спасли от холода на трассе в Жамбылской области
В Алматы пошел снег: в уборку улиц задействовано более 1400 человек
Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы
Из-за непогоды жителям Туркестанской области рекомендуют не выезжать в дорогу
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Сильные осадки ожидаются в Алматы
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
5 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
6 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Читайте также
Актюбинских водителей просят воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой
Тараз накрыла пыльная буря
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив