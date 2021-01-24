Дороги закрыты в Туркестанской области из-за непогоды

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды закрыты объездные пути по трассе Туркестан -Шымкент на территории Ордабасинского района. Проехать можно в районе Шурбарсу через районный центр п.Темирлан. Также силами личного состава Ордабасинского РОП совместно с другими службами принимаются меры по очистке дорог и оказания помощи автомашинам и людям, застрявшим в пути, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуДП Туркестанской области.

Также по информации департамента по ЧС Туркестанской области 23.01.2021 г. с 12.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег, ограничение видимости) закрыто движение на участке с 593 км (граница Жамбылской области)– по 654 км (Тюлькубаский р-н, с.Машат) а/д республиканского значения А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» для всех видов автотранспорта.

С 11.30 часов закрыто движение на участке 44-124 км а/д областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай» для всех видов автотранспорта.

С 10.30 часов в Созакском районе закрыто движение на участке 576-623 км а/д областного значения КХ-2 «Ұланбел-Созақ-Екпінді».

Временно приостановлено движение на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ- 1, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32 Самара-Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района.

В свою очередь, стражи порядка предупреждают, что выезды за пределы населенных пунктов затруднены, и рекомендуют гражданам воздержаться от дальней дороги, а лучше оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости. В случае же поездки необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и не нарушать правил дорожного движения, особенно во время снегопада и сильного ветра. Водителям стоит выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать лишних маневров и резкого торможения. Необходимо быть предельно внимательными и следует проявлять осторожность на дорогах.



