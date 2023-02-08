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Дороги закрыли в Алматинской области из-за ухудшения погоды

8 Февраля 2023, 01:11
Дороги закрыли в Алматинской области из-за ухудшения погоды

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области из-за густого тумана и ограничения видимости закрыли для движения автотранспорта два участка дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий с 20:30 часов 7 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» (с 25 км с. Өтеген батыр – 136 км с. Байсейт).

Также в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограниченная видимость) с 23:15 часов 7 февраля закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» (с 59 км с. Жанакурылыс – 101 км п. Дегерес).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.


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