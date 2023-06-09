Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дороги восьми населённых пунктов отремонтируют в этом году в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» в Нуринском районе Карагандинской области. Также в одном из сел начнётся реконструкция опреснителей и водопроводной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подрядные компании приступили к выравниванию дорожного покрытия и готовят улицы к асфальтированию.

«В этом году средний ремонт будет произведен в селах Егинди, Байтуган, Ахмет, Кобетей, Заречное, Тассуат, К. Мынбаева и Алгабас. В Егинди будут охвачены 9 км, это 4 улицы и 4 проулка. В Байтугане - 7,8 км. В селе Ахмет отремонтируют дороги 14 улиц протяженностью 14 км. В селе имени Карима Мынбаева асфальтирование уже завершается», - рассказала заместитель руководителя отдела экономики и финансов Нуринского района Сандугаш Байкенова.

Общая протяженность ремонтируемых внутрисельских дорог 69 км. Ранее от жителей этих населённых пунктов поступало много жалоб на их состояние.

«Много лет дороги в этих селах не ремонтировались. В Алгабасе, к примеру, вообще не было асфальта. Сейчас доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в районе составляет 52 %. После завершения всех работ их доля составит 78,5 %», - добавила Сандугаш Байкенова.

В селе Изенды, где проживают 476 человек, реконструируют водопроводные сети и установят новые опреснители.

Кроме того, в этом году в селах Заречное и Байтуган будут сданы в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты.