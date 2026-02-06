Дороги в нескольких регионах Казахстана закрыли до утра из-за непогоды

Кызылординская область

с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 1240-1806 (уч. гр. Актюбинской обл. – г.Кызылорда).

Ориентировочное время открытия движения – 6 февраля 2026 года в 09:00.

Актюбинская область

с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл – п.Карабутак).

- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 965-1240 (уч. п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).

Ориентировочное время открытия движения – 6 февраля 2026 года в 09:00.

с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:



Область Абай:

- на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 592 — 750 (город Балхаш — гр. Жамбылской обл.).

Восточно-Казахстанская область:

- на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013 — 1062 (гр. Абайской обл. — пост Рубеж).

Ориентировочное время открытия дороги - 6 февраля 2026 года в 08:00 часов.

область Улытау

с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

- на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 24 — 137 (г. Сатпаев — с. Улытау);

- на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 433 — 750 (г. Жезказган — п. Жанаарка).

Ориентировочное время открытия дороги – 6 февраля 2026 года в 06:00

Карагандинская область

с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км 51 — 101 (гр. Акмолинской области — п. Нура).

Ориентировочное время открытия дороги - 6 февраля 2026 года в 08:00.

с 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 92 — 164 (гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия дороги - 6 февраля 2026 года в 08:00.

Акмолинская область

с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км 16 — 51 (г. Косшы — гр. Карагандинской области).



с 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ (п/п Кайрак)» км. 16 — 347 (г. Астана — п. Жаксы);

на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской обл.);

на участке автодороги «Астана — Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику» км. 19 — 124 (г. Астана — п. Коргалжын).

Ориентировочное время открытия дороги – 6 февраля 2026 года в 08:00

Павлодарская область

с 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200 — 254 (гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги - 6 февраля 2026 года в 08:00.