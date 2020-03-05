Дороги ремонтируют в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области планируется провести ремонт 590,2 км автомобильных дорог областного значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу акима Туркестанской области.
В соответствии с поручением акима области основное внимание уделяется улучшению состояния автомобильных дорог южных и приграничных районов с плотным населением (Шардара, Махтаарал, Жетысай и Келес).
В этом году уже начался сезон строительных и ремонтных работ.
В Шардаринском районе ведутся ремонтные работы на автомобильной дороге областного значения протяженностью 111 км по маршруту «Шардара-Арысь». Из них 70 км будут отремонтированы между селами «Арнасай-Казахстан» и в августе сданы в эксплуатацию. А между населенными пунктами «Казахстан-Достык» был проведен капитальный ремонт 41 км авторассы.
Кроме того, в направлении «Шардара-Арысь» сейчас идет интенсивная реконструкция автострады протяженностью 47-70 км. В соответствии с проектом, на дороге между селами «Казахстан-Достык» будет проведен капитальный ремонт 6 мостов. Работы уже начаты.
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