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    16:27, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дороги ремонтируют по программе «Ауыл-Ел бесігі» в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сарыагашском районе проводится ремонт дорог и газоснабжение региона по программе «Ауыл-Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В Сарыагашском районе Туркестанской области за девять месяцев текущего года проведен средний ремонт 49 улиц, общей протяженностью более 83 километров. Долю хороших и удовлетворительных дорог в районе планируется довести до 53% до конца года. Кроме того, по программе «Ауыл-Ел бесігі» за девять месяцев проведен средний ремонт 12 улиц района общей протяженностью 17 км. До конца года дополнительно будут завершены ремонтные работы еще пяти улиц.

    Доля обеспеченности природным газом района составила 53,7%. До конца года планируется довести долю покрытия до 56,7%. Также доля питьевого водоснабжения на сегодняшний день составляет 59,7%, до конца года планируется довести до 62,7%.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Ауыл – Ел бесігі Общество
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