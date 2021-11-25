Дороги ремонтируют по программе «Ауыл-Ел бесігі» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сарыагашском районе проводится ремонт дорог и газоснабжение региона по программе «Ауыл-Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В Сарыагашском районе Туркестанской области за девять месяцев текущего года проведен средний ремонт 49 улиц, общей протяженностью более 83 километров. Долю хороших и удовлетворительных дорог в районе планируется довести до 53% до конца года. Кроме того, по программе «Ауыл-Ел бесігі» за девять месяцев проведен средний ремонт 12 улиц района общей протяженностью 17 км. До конца года дополнительно будут завершены ремонтные работы еще пяти улиц.

Доля обеспеченности природным газом района составила 53,7%. До конца года планируется довести долю покрытия до 56,7%. Также доля питьевого водоснабжения на сегодняшний день составляет 59,7%, до конца года планируется довести до 62,7%.