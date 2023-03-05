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Дороги отремонтируют на 13 улицах в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Марта 2023, 07:27
Дороги отремонтируют на 13 улицах в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с наступлением теплой погоды и до холодов планируется отремонтировать дороги на 13 улицах, где в прошлом году ремонт не начинался, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

Как сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Атырау планируется в текущем году отремонтировать 25 334 квадратных метра дорог.

«Ремонт будет вестись на 13 улицах города: Г.Бергалиева, А.Кунанбаева, К.Сатпаева, Т.Садыкова, Б.Кулманова, А.Молдагуловой, Т.Жумагалиева, Т.Молдагалиева, М.Темирханова, Г.Алипова, Р.Кошкарбаева, на проезде от ул. Владимирского до ул. Курмангазы и дороги, ведущей в район полигона ТБО. В настоящее время для определения подрядных организаций объявлен открытый электронный конкурс государственных закупок. На ремонт дорог на этих улицах будет направлено 4,3 млрд тенге. Одновременно будет проведен ямочный ремонт в общей сложности более чем на 50 улицах города», - сообщил главный специалист отдела Нурбол Жампейсов.

Также будут возобновлены начатые в прошлом году работы по реконструкции автомобильных дорог на улицам М. Ауэзова, проспекте Азаттык, С.Датова, на участке дороги от мкр. Балыкши до с. Зарослый и на автомобильной трассе Атырау-Индер (0-10 км.).


Атырауская область   Строительство   Дороги  
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