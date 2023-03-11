Дороги на 12 улицах отремонтируют в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше в этом году отремонтируют дороги на 12 улицах. Также начнется реконструкция поливной системы города и благоустройство набережной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О социально-экономическом развитии Балхаша на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким города Кайрат Камзин.

В этом году должно завершиться строительство двух многоэтажек в 10-м микрорайоне. Начнется возведение четырех домов на 45 квартир.

«Планируем приобрести 50 квартир в строящихся домах для очередников. Средним ремонтом в городе будут охвачены 12 улиц. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит около 15 километров. Доля дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличится до 82 процентов. Планируется также благоустройство 18 дворов, ремонт кровель 11 домов, фасадов и кровель 16 домов и фасадов трех домов», – сказал Кайрат Камзин.

Кроме того, в этом году в Балхаше начнется реконструкция поливной системы города, благоустройство набережной. Продолжится строительство тепловых сетей в микрорайоне Конырат, реконструкция магистральных тепловых и водопроводных сетей.

Запланированы работы по благоустройству въездной группы на улице Агыбая-батыра, аллей на улице Кадыржанова.

Завершается строительство поликлиники на 200 посещений в микрорайоне Сабитовой по ГЧП.

«В этом году началась модернизация многопрофильной Центральной районной больницы Балхаша с открытием нового малоинвазивного кардиоцентра, также будет проведен капремонт действующего здания с благоустройством территории. В рамках проекта «Жайлы мектеп» в микрорайоне К. Нуржанова начнется строительство школы на 1200 мест», – сказал Кайрат Камзин.