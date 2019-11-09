Дороги к райцентрам отремонтируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что подрядчики должны гарантировать качество ремонта дорог не менее чем на 5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, по некоторым дорогам работы еще не завершены. К. Аксакалов подчеркнул, что такие факты должны быть сведены к минимуму.

«Что такое 1 год гарантии? Подрядчики должны минимум на 5 лет гарантировать свою работу. Возможно, тогда они будут заинтересованы выполнять ее качественно. Это касается и ремонта внутридворовых территорий», - считает аким области.

За 3 года в регионе отремонтировали почти 2 тыс. км дорог. На работы потратили 76 млрд тенге. В 2020 году ремонт дорог продолжится. Аким области подчеркнул, что нужны хорошие дороги к районным центрам.





«На следующий год мы начнем ремонтировать дороги в этом направлении. Это касается и бывших райцентров: Чкалово, Рузаевка, Возвышенка, Благовещенка и других. Ремонтные работы пройдут в некоторых селах. Акимы районов должны представить конкретные планы, средства мы выделим», - подчеркнул К. Аксакалов.

Ранее глава региона говорил о том, что в следующем году начнется ремонт внутри районных центров.